Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı: 12 yaralı

DHA

Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı: 12 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yolcu otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında AksarayNevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağında meydana geldi. İzmir´den Muş´a giden Ersin Artık (47) yönetimindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) idaresindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ersin Artık ile otobüste bulunan 11 yolcu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Panelvan minibüs sürücüsü Şahin Ertuğrul ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-26 01:17:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 13 ...
Aksaray’da helikopter destekli uygulama
YEREL HABERLER Aksaray’da helikopter destekli uygulama
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 ...
Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa ...
Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs hayatını kaybetti Annesinin başında ağıtlar yakan genç kızın feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Karısını öldürüp polisle çatışmaya giren şahıs ...
Eşini öldüren koca, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca, polisle çıkan çatışmada hayatını ...
Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
YEREL HABERLER Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri ...
Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray’da nüfusun 3’te 2’si aşılandı Aşılama çalışmalarını hızla sürdüren sağlıkçılar, kent genelinde vatandaşın ayağına kadar gidip aşılarını yapıyor
YEREL HABERLER Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray’da nüfusun ...