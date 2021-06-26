Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı: 12 yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yolcu otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında AksarayNevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağında meydana geldi. İzmir´den Muş´a giden Ersin Artık (47) yönetimindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) idaresindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ersin Artık ile otobüste bulunan 11 yolcu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Panelvan minibüs sürücüsü Şahin Ertuğrul ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-06-26 01:17:59



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