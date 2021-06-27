Önce boyadılar, sonra çizgi film kahramanlarını çizdiler Aksaray’da öğrencilerin okula ısınmasını amaçlayan okul yönetimi, okulun duvarına öğrencilerle birlikte çizgi film karakterleri çizdi

Aksaray’da pandemi sürecinde okuldan uzak kalan minik öğrencilerin yeniden okula ısınmasını sağlamak amacıyla renkli bir uygulamaya imza atan Çukuryurt İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrencilerle birlikte duvara çizgi film karakterleri çizdi.

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt Köyü İlk ve Ortaokulu yönetimi, pandemi nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencilerin yeniden okula ısınmalarını sağlamak için farklı ve renkli bir çalışmaya imza attı. Okulun yıkık olan bahçe duvarı Aksaray Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve vatandaşların desteği ile yeniden yaptırılırken, beyaza boyanan duvara çizgi film kahramanlarını çizmek için öğrencilere davet gönderildi. Renkli davete kayıtsız kalmayan minik öğrencilerin hepsi okula gelerek eğlenceli eğitim için kolları sıvadı. Minik öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte beyaza boyanan bahçe duvarının üzerine sevdikleri çizgi film kahramanlarının resmini çizdi. Ardından renklendirmeye geçen öğrenciler, çizilen çizgi film kahramanlarını zevklerine göre boyadı.

6. sınıf öğrencisi Musa Sarısakal, eğlenceli bir eğitim olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimizle beraber duvarı boyuyoruz. Duvarımızı önce beyaza boyuyoruz. Kuruduktan sonra üzerine çizgi film karakterlerini çizip onları renklendirip daha da güzel şekle sokuyoruz. Eğlenceli oldu, güzel vakitler geçirdik. Hem hikaye okuduk, hem eğlendik, hem de tasarladık, güzel bir şeyler sunduk ortaya” dedi.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, uygulamanın telafi eğitimi kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, “Çukuryurt İlk ve Ortaokulu'nun 1968 yılında yapılan duvarının kötü olduğunu gördük. Burada duvarın yapılması için bir miktar para ayırdık. Duvarı köylüyle birlikte devlet millet iş birliği ile yaptık. Telafi eğitimi kapsamında bu duvarımızı güzelleştirelim, okulumuzu daha cazip hale getirelim diye boya ve çizgi film figürleri ve diğer derslerle ilgili simgeleri duvarlarımıza çizdik. Böylelikle öğrencilerimiz hem dışarıdan hem ders ve teneffüslerde içeriden çalışmalar yaptık. Burada eğitime önem veren eğitimci valimiz Sayın Hamza Aydoğdu’ya, bu işte emek harcayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Velilerin katkısı çok büyük” diye konuştu.

Okul Müdürü Turgay İriş, öğrencileri okula ısındırmak amaçlı böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz uzun bir dönem pandemiden dolayı okullara gelemediler. Bu süreçte tabi ki öğrencilerimiz okuldan uzak oldukları için doğal olarak soğudular. Öğrencilerimizin okula karşı biraz daha ısınmalarını sağlayabilmek adına okul duvarımızı yenilettik ve üzerini öğretmen ve öğrencilerimizle boyadık. Sonrasında öğrencilerimiz duvara resimleri çizdiler. Öğrencilerimizi biraz daha okula alıştırma, ısındırma adına, aitlik duygusunu da oluşturmak adına böyle bir çalışma başlattık” şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Enes Güneş ise, “Ülkemiz zor bir süreçten geçti. Bu süreçte de en çok etkilenen camiadan bir tanesi de eğitim öğretim camiasıydı. Çocuklarımız uzaktan eğitim kapsamında evlerinde çok yoruldular. Hem zihinsel, hem de ruhsal bir yorgunluk oldu. Burada telafi eğitimi kapsamında çocuklarımıza eğitim vermek adına onları her zaman ekranlarda izlediği çizgi film kahramanları karakterlerini duvarlara çizip ruhlarının renklerini yansıtmalarını istedik. Bu şekilde hem aidiyetlik duygusu oluşturmak, fedakarlık, paylaşma, dayanışma, bulunduğu yeri güzelleştirmenin her zaman insanın elinde olabileceği duygusunu kazandırmak adına böyle bir çalıma düzenledik. Hem eğlendik hem eğitim vermiş olduk çocuklarımıza” ifadelerini kullandı.

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