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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da hasada günler kala 250 dekarlık arpa tarlası kül oldu

İHA

Aksaray’da hasada günler kala 250 dekarlık arpa tarlası kül oldu

Aksaray’da hasada günler kala 250 dekarlık arpa ekili tarlada çıkan yangında tüm ekin yanarak kül odu.
Yangın, merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde Ramazan Ceylan (44) ve yakınlarına ait 250 dekarlık arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederken, köy halkı da traktörlerle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülen yangında 250 dekarlık arazide ekili arpalar tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlatırken, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

“Allah rızası için yangın unsurlarına dikkat edelim”
Üzücü haberi alan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da yangın mahalline geldi. Üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Koçak, “Yalnızceviz köyümüzde ekinlerde yangın çıktı. Tabii duyumunu aldık ve üreticilerimizin yanına geldik. Yaklaşık 250 dönüme yakın bir ekin yandı. Tabii şunu üzülerek belirtiyorum. Özellikle ekinin olduğu sezonda lütfen biraz daha dikkat edelim. Tabii şu an için yangının neden çıktığı belli değil. Kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız, itfaiyemiz şu anda araştırıyorlar. Ama Allah rızası için üreticilerimizin 1 yıl beklediği emeği boşa çıkarmamak için içtiğimiz sigaralara, yangına sebebiyet veren tüm unsurlara dikkat edelim. Şu anda 250 dekara yakın yanan ekinde üreticimizin 1 yıllık emeği, umudu boşa gitti. Buna dikkat edersek çok iyi olur. Bu toprağın içerisinde bir sürü canlı da var. Hem onları, hem de üreticinin umudunu öldürüyoruz. Kıraç bölgesi olduğu için arpa tarlası burası. Arpalarda yanmış durumda. Üreticilerimiz kara kara düşünüyorlar ama hükümetimiz bu tarz üreticilerimize yardım edeceğine biz inanıyoruz” dedi.
250 dekarlık arpası yanarak kül olan üretici Ramazan Ceylan ise, “Ekim ayında ekmiştik burayı. Hasat zamanı gelmişti. Komple 250 dekar yerimiz yandı. Sigaradan mı neden şu an belli değil. Valla devletimize sığınacağız işte. Devletimiz büyük bakalım. Her şeyi buraya bağlıydı. Çoluk çocuğun rızkı gitti. Borcumuz da var bankaya, tarım krediye var. Onları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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