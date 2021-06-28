Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümün ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-28 09:31:40
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