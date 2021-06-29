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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü imzalandı

İHA

ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü imzalandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ Mezun ve Mensupları Derneği (ASÜMED) ile iş birliği içerisinde yapılacak olan “Spor Macera Parkuruyla Obeziteye Engel Ol” isimli projenin kısa zaman içinde başlayacağını söyledi.
Proje protokolünün imza töreninde konuşan Rektör Şahin, temel amaçlarının spor bilinci oluşturmak ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlamak olduğunu söyledi. ASÜMED’in kısa süre önce kurulduğunu ve etkili çalışmalarla dikkat çektiğini, macera parkuru projesinin de son derece kıymetli olduğunu kaydeden Prof. Şahin, “Bu önemli proje ile bireylerin erken yaşlarda sporla tanışmasının yanı sıra, onların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimine katkıda bulunmak hedefleniyor. Obezite ile mücadeleye erken yaşlardan itibaren başlamak gelecek açısından son derece önemli” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ile Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşama Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz’ün de katıldığı tören, Rektör Şahin ve ASÜMED Başkanı Doç. Dr. Melayib Bilgin’in protokol metnini imzalamasıyla tamamlandı.
İçerisinde sürat, kuvvet, denge ve koordinasyon gibi becerileri içeren istasyonların yer alacağı parkur kampüs içine inşa edilecek ve şehrin kullanımına açık olacak.

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