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Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı

İHA

Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonlarda, 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aksaray’da çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemelerde 6 şüpheliyi tespit etti. Bisiklet hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, suç eşyasının satın almak veya kabul etmek, rögar kapaklarının çalınması olayıyla ilgili Y.S. (30), Ö.G. (31), H.A. (31), A.U. (45), M.A. (28) ve E.M. (27) Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 paket halinde toplamda 34.89 gram eroin, 2 paket halinde toplamda 14.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Y.S. isimli şahsın 5 ayrı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. 6 şüpheliden Y.S. (30), Ö.G. (31), H.A. (31), M.A. (28) ve E.M. (27) sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada ise “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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