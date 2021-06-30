Aksaray’da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

İHA

Aksaray’da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

Aksaray’da iki köy arasında bulunan arpa ve buğday ekili 100 dekar arazide hasada günler kala çıkan yangında mahsul kül oldu.
Yangın, merkeze bağlı Yalnızceviz ve Göksügüzel köyleri arasında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 köy sınırında 54 dekarı Habib Kılıç’a (49) diğer 46 dekarı da Murat Kulak’a (37) ait olan arpa ve buğday ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederken, köy halkı da traktörlerle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülen yangında arpa ve buğday ekili arazideki mahsul tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlatırken, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

“İnsanların biraz daha dikkat etmesini istiyoruz”
Yanan tarım arazisine gelen Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Aksaray merkeze bağlı Yalnızceviz ve Göksügüzel köyünün arasındayız. Geçtiğimiz günlerde aynı muhitte 250300 dekar bir yangın olmuştu. Şu anda aynı bölgede 100 dekara yakın yine ekin yangını oldu. Biz sayın valimizin bilgisi doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, kolluk kuvvetleri ve itfaiyeyle birlikte geldik. Şu an üzücü bir olay, üreticilerimizin yıl umudu bir dakikada kül oldu. Üreticilerimizde malum bankalara ciddi şekilde borçlandı. Biz bu konuda inşallah hükümetimizin bu üreticilerimizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Biz zaten üreticilerimizin yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa gerekli şekilde yardımcı olacağız. Ben her iki köyümüze üreticilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Allah rızası için bu sezonda özellikle harman sezonunda insanların biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Kesinlikle ya biçerdöverde bir kıvılcım atmıştır ya da sigara içenler sorumsuzca kuru ekinin içine atmıştır. Bu da ciddi şekilde zarar vermiştir. Biz özellikle harman zamanı içtikleri sigaraya dikkat ederlerse insanların yıl umudunu böyle yakıp kül etmezler” dedi.

“Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz”
İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “İlimiz Göksügüzel ve Yalnızceviz köyündeyiz. Burada bilinmeyen bir sebeple ekinlerde, ekili arazilerde, arpa ve buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Hem il müdürlüğümüz olarak ekiplerimizle birlikte olay yerine geldik. Valimizin talimatları doğrultusunda, şu an tespitlerimizi yapıyoruz. Burada arpa ve buğday ekiliydi. Bu sene de inşallah bu çiftçilerimiz bunları hasat edeceklerdi. Hasat zamanı bu olay oldu. Biz hem denetimlerimizi yapıyoruz hem arazideki tespitlerimizi yapıyoruz. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. İki köye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız. Biz elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 ...
Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
YEREL HABERLER Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı galibiyetle sonuçlandırdı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı ...
ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü ...
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Boğazına ekmek takılan çocuğu "Heimlich" manevrasıyla kurtardı Lokanta sahibinin Heimlich manevrası yöntemiyle 2 yaşındaki çocuğu kurtarması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Boğazına ekmek takılan çocuğu "Heimlich" manevrasıyla ...
Aksaray'da jandarma trafik kuralı ihlallerini helikopterle denetledi
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma trafik kuralı ihlallerini ...
Aksaray’da Bisikletle Oryantiring Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Aksaray’da Bisikletle Oryantiring Şampiyonası başladı
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 ...
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı