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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

İHA

Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olan Genç Osman Millet Kıraathanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Aksaray Belediyesi, Korona Virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bazı tesislerinin hizmetlerine sınırlama getirmişti. Tedbirler kapsamında sınırlama getirilen tesislerden Genç Osman Millet Kıraathanesi'nde yeniden normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte tekrar hizmet vermeye başlanıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in şehir genelinde hayata geçirdiği eğitim ve kültür tesisleri vatandaşlar tarafında beğenilerek kullanılıyordu. Korona Virüs tedbirleri dolayısı ile günlerdir boş kalan Genç Osman Millet Kıraathanesi kitapseverlere kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan ve Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olan Genç Osman Millet Kıraathanesi'nde toplam 11 bin kitap yer alıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak kullanabildiği kıraathanenin içerisinde zengin kitap varlığının yanı sıra kafeterya, çalışma odaları, grup çalışma odaları ve bilgisayar odası bulunuyor. Kitap severlerin yeni uğrak noktası olan Genç Osman Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılıyor.

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