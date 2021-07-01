Normalleşmeyle birlikte yeniden açılan yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşmeyle birlikte yeniden açılan yüzme havuzlarına yoğun ilgi

DHA

Normalleşmeyle birlikte yeniden açılan yüzme havuzlarına yoğun ilgi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da normalleşmeyle birlikte yeniden hizmete açılan kapalı olan yüzme havuzları ilgi gördü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan yüzme havuzları, bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. İlginin yoğun olduğu havuzlarda koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı görüldü.
Arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Mehmet Özkur (15), sıcak havada serinlemeye çalıştığını belirtti. Özkür, ''Şehrimizde 1 yıla yakındır yüzme havuzları kapalıydı. 1 Temmuz itibarıyla havuzlar açıldı. Bizde buraya arkadaşlarımızla birlikte yüzmeye geldik ve sıcak havanın tadını burada serinleyerek çıkarıyoruz. Şehrimizde deniz olmadığı için havuza yoğun bir ilgi var. Burada pandemi kurallarına uyarak havuza girdik. Şehrimizde 35-36 derece sıcak bir hava var. Arkadaşlarımızla burada mutlu bir gün geçiriyoruz" diye konuştu. 
Yüzme havuz sorumlusu Ramazan Tuğ da yarı kapasite olarak yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Tuğ, ''Burada hijyen ve mesafe kurallarını uyuyoruz. Havuz, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması için büyük bir fırsat. Gençlerimiz ve yetişkinlerimiz pandemi dolayısıyla evde kaldıkları süredeki sıkıntılarını havuza atıyorlar. Devletimizden havuzları açtığı için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sosyal aktivite olarak denize gidemediği için havuza geliyor. Burada spor yaparak, eğlenerek vakitlerini değerlendiriyor. İşletme olarak da çalışma saatlerimizi kısaltarak, havuz temizlik ve hijyen olaylarına daha çok özen gösteriyoruz'' dedi.   DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-01 14:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aksaray’da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday ...
Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 5 ...
Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
YEREL HABERLER Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı galibiyetle sonuçlandırdı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye basketbol takımı her maçı ...
ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ASÜ ile ASÜMED arasında spor macera parkuru protokolü ...
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Boğazına ekmek takılan çocuğu "Heimlich" manevrasıyla kurtardı Lokanta sahibinin Heimlich manevrası yöntemiyle 2 yaşındaki çocuğu kurtarması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Boğazına ekmek takılan çocuğu "Heimlich" manevrasıyla ...
Aksaray'da jandarma trafik kuralı ihlallerini helikopterle denetledi
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma trafik kuralı ihlallerini ...