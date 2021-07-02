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Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyun telef oldu

DHA

Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyun telef oldu


Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY'ın Eskil ilçesinde merada otlarken bir tarla kenarında biriken sudan içen 164 koyun, telef oldu.
İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, dün akşam saatlerinde koyunlarını otlatmak için meraya götürdü. Bir tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı. Hayvanlarının telef olduğunu gören Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ''Şu anda bilinmeyen bir sebepten dolayı üreticimize ait 164 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine geldik. Hayvanlardan numune aldık. İnşallah üreticimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
Cuma Mutlu da koyunların suyu içtikten sonra bir anda telef olduklarını, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını kaydetti.
Telef olan koyunlar, yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hilmi YOL
2021-07-02 14:14:36

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