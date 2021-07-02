Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir yolunun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Ferdi Saykılı (41) yönetimindeki 68 ABH 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile aracındaki akrabaları Gizem Hazel Çetin (21), Dilem Sevim Çetin (16), Sude Naz Çetin (14) ve Nuran Çetin (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-02 17:03:44
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