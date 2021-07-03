Süt üretiminde Türkiye’de 9. sırada olan Aksaray’da kadın üreticilere hijyen eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt üretiminde Türkiye’de 9. sırada olan Aksaray’da kadın üreticilere hijyen eğitimi

İHA

Süt üretiminde Türkiye’de 9. sırada olan Aksaray’da kadın üreticilere hijyen eğitimi

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da eğitim alarak üretime devam eden üreticiler tarım ve hayvancılığın gelişmesine, üretimin ve beraberinde kalitenin artırılmasına katkı sağlıyor.
Gülük bin 200 ton süt üretimi ile Türkiye’de 9. sırada yer alan Aksaray’da sektörün geliştirilmesi, üreticilerin bilinçlendirilerek daha verimli ve daha kaliteli ürün elde etmesi ve hem ülke ekonomisinin hem de üretici ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler kapsamında Aksaray’ın merkeze bağlı Çimeli Yeni Köyde hayvancılıkla uğraşan kadın üreticilere yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde kadın üreticiler bir hafta boyunca eğitim aldı. Eğitimlerinin ardından sınava tabi tutulan kadın üreticilere sertifikaları da verildi.
“Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak”
Süt üretiminde Aksaray’ı çok önemli bir yerde olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Süt hijyeni kursu düzenledik. 17 bayan kursiyerimiz yaklaşık 1 hafta kurs gördüler ve daha sonra başarılı olanlara belgelerini verdik. Bilindiği üzere müdürlüğümüz bakanlığımızın ve valimizin talimatları doğrultusunda çiftçilerimizi ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla hem proje hem destek yapıyor. Süt üretiminde de Aksaray’ımız çok önemli bir yerde. Bin 200 ton günlük süt üretimi ile Türkiye’de 9. sıradayız. Bunun yanında hijyenik ve kaliteli süt üretiyoruz. Sütümüze değer katmak amacıyla bu kurslarımız devam ediyor. Önemli olan burada çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bu amaçla kurslarımızın devamını sağlayacağız. Burada öğrendikleri bilgilerle işletmelerinde uygulayacaklar ve kaliteli ve hijyenik süt üretecekler. Aksaray’ımız süt üretiminde çok iyi olduğundan inşallah çalışmalarımız bu yönde devam edecek” dedi.
“Süt üretimi bakımından en önemli gündem başlıklarından bir tanesi”
Her sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da eğitimin önemine değinen İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş, “1 haftalık bir sürenin ardından 17 kursiyerimize özellikle Türkiye’de süt üretiminde ilk 10 il arasında yer alan Aksaray’ımızda çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi önemli. Bu anlamda tarım il müdürlüğümüz önemli bir çalışmaya imza atıyor. Gerek süt üretimi, gerek süt hijyeni konuları aslında süt üretimi bakımından en önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Bu yönüyle biz kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları kırsal alandaki kadınlarımızın dezavantajlı grupta olan kadın ve gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması yönüyle bu kurs bu anlamda önemli” diye konuştu
“Yanlış bildiğimiz doğruları öğrendik”
Köyde üreticilik yapan 23 yaşındaki Fatma Apaydın, “Süt üretimi ve hayvanlarla ilgili eğitim aldık. Hayvanları nasıl yetiştireceğimizi öğrendik, hijyenini, bakımını, temizliğini. Hayvan bakımında neler yapacağımızı öğrendik. Çok faydalı oldu gerçekten bilmediklerimizi öğrendik” derken bir diğer üretici Döndü Akçay (36) ise, “Bize bilmediğimizi öğrettiler. Yanlış bildiğimiz doğruları öğrendik. Daha iyi oldu eğitim alınca, daha da hijyenik oldu” ifadelerini kullandı.
Eğitimlerin ardından kursiyer kadın üreticilere sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyadan valiye seslendi, sevinçleri görülmeye değerdi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan valiye seslendi, sevinçleri görülmeye ...
Başkan Dinçer'den sanayi sitesi esnafına müjde
YEREL HABERLER Başkan Dinçer'den sanayi sitesi esnafına müjde
Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 5 ...
Aksaray’da "Yılın çalışanı" ve "Yılın yöneticisi" seçildi
YEREL HABERLER Aksaray’da "Yılın çalışanı" ve "Yılın yöneticisi" ...
Aksaray’da tarlada biriken suyu içen 164 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da tarlada biriken suyu içen 164 koyun telef ...
Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Tarla kenarına biriken sudan içen 164 koyun telef ...
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Aksaray’da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına getirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da Covid-19 aşısı vatandaşın ayağına ...
Normalleşmeyle birlikte yeniden açılan yüzme havuzlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle birlikte yeniden açılan yüzme ...