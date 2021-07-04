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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi normalleşmesinde sağlık çalışanları moral pikniğinde bir araya geldi

İHA

Pandemi normalleşmesinde sağlık çalışanları moral pikniğinde bir araya geldi

Korana virüs kısıtlamalarının kaldırılarak normalleşmeye geçilmesinin ardından biraz da olsa rahat bir nefes alan sağlık çalışanları, Aksaray Valiliği ve Aksaray Aile Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen moral pikniğinde bir araya geldi.
Aksaray’da korona virüsle mücadelede etkin bir rol oynayan sağlık çalışanları, normalleşme sürecinde piknikte bir araya gelerek moral buldu. Hasandağı eteğinde bulunan Helvadere köyü Helvadere Göleti'ndeki pikniğe Vali Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Şenol Atakan ve diğer daire müdürleri de katıldı. Vali Aydoğdu, tek tek sağlık çalışanlarının masasını ziyaret ederek sohbet etti. Bölgede piknik yapan vatandaşlarla da görüşen Vali Aydoğdu, bedensel engelli kız çocuğuyla yakından ilgilenerek köfte ikram etti.
Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Sizi burada görmek mutlulukların en güzeli. Bundan 6 ay öce böyle bir gün hayal edemezdik. Gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Ama samimiyetle söylemem gerekiyor ki, doktorlarımız olmasaydı biz bu süreci böyle atlatamazdık. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Öyle bir süreç yaşadık ki, ilk başladığımda bazen annelerin, çocukların, babaların ümitsizlik içerisinde olduğu bir süreçti. Ama gerçekten çok büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Biz bazen evlerimizde çocuklarımız, eşlerimiz, pandemi olduğunda onlara yaklaşmaktan korkarken aile hekimlerimiz, doktorlarımız her gün canlarını hiçe sayarak hastalarına baktılar. Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalarak onlarla beraber hayata tutunmaya çalıştılar. Gerçekten kolay değil, biz il müdürümüz ve Şenol Bey'le dedik ki ‘Madem pandemi bitiyor, şöyle sağlık çalışanlarımızla, aile hekimlerimizle birlikte bir moral günü düzenleyelim.’ Sizler de teşrif edip geldiniz. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Şunu da bilmenizi isterim, iyilik bulaşıcıdır, sevgi kuşatıcıdır. İnsanı sarar ve sarmalar” dedi.

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