Aksaray'da taksi, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da, arpa yüklü traktörün römorkuna çarpan taksideki İsmail Ünal (51) yaşamını yitirdi, Serdar Ekici (39) ve sürücü Selahattin Çeviren (65) ise yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, AksarayOrtaköy yolu Nurgüz köyü yakınlarında meydana geldi. Selahattin Çeviren yönetimindeki 68 T 2008 plakalı taksi, Ahmet Akdemir'in (58) kullandığı 68 DY 014 plakalı arpa yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen taksinin sürücüsü Çeviren ile yolcular İsmail Ünal ve Serdar Ekici yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 3 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Serdar Ekici de ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-05 09:56:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.