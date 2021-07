ASÜ’de öğrenciler destekleme hakkında bilgilendirildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin hem mesleki hem de gündelik hayata dair projeleri yönetebilecek donanımda bireyler olmaları konusunda farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevrim içi düzenlenen “TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Destekleme Tanıtım Programı” açılışında konuşan ASÜ Rektörü, Eylül’de yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. Uzunca bir süredir çevrim içi ortamlarda iletişim kurmaya çalıştıklarına değinen Rektör Şahin, “Aşılama süreci yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir aksaklık olmazsa Eylül’de normal eğitime geçmiş olmayı ümit ediyoruz. Bu konuya dair hazırlıklarımız sürüyor ve her adımı titizlikle gözden geçiriyoruz” dedi. Öğrencilerin üç açıdan yetkin bireyler olmalarını önemli bulduklarını kaydeden Prof. Şahin, şöyle devam etti: “Birincisi, akli melekelerini geliştirerek eğitim aldıkları bölüm veya programın yeterliliklerine erişsinler; ikincisi, istedikleri bir spor dalıyla ilgilenerek bedensel açıdan zinde olsunlar; üçüncüsü, ruhi açıdan kendilerine incelik katacak kültür sanat etkinliklerine alaka göstersinler. Özetleyecek olursak; öğrencilerimizin mesleğinde yetkin, aynı zamanda fiziki bakımdan güçlü ve zinde, bunlarla birlikte ruhi bakımdan da incelik sahibi bireyler olmalarını önemsiyoruz” dedi.

ASÜ’de bu hususların her birisine dair kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ve farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Bunlardan birisi de Üniversite Seçmeli Dersler havuzunda yer alan ‘Proje’ dersi. Bu ders sadece sektörel projeleri değil, bireylerin günlük hayatta yapmak durumunda olacakları planlamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını da kapsamaktadır. Hayatın her alanında bir plana, bir projeyi yönetme becerisine sahip olmayı kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Okan Kamiş ve Ayşenur Kahve, “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” konularında bilgiler verdi.

