Aksaray'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile tasarruf sağlanacak

Aksaray’da geri dönüşüm maddelerinin ekonomiye kazandırılması için belediye tarafından hayata geçirilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor. İnşaat çalışmaları devam eden 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldığında il merkezindeki çöpler içerisindeki cam, kağıt, metal, tekstil, bitkisel atık yağ, pil, elektronik atık gibi tüm geri dönüşüm sağlayabilecek malzemelerin il merkezinde konuşlandırılan konteynerlerden alınarak burada ayrıştırılıp geri dönüşüm atık merkezine verilmesini sağlayan bir sistem kurulmuş oluyor. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geliştirdiği Sıfır Atık Projesi’ne de ciddi bir katkı sağlamış olunacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer, 4.5 milyon TL değerindeki bu yatırımın 2 milyon gibi büyük bir bütçenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından desteklenmesini sağladı.

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