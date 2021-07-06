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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. doz aşısını yaptıran sağlık müdürü anne ve babasının aşısını yaptı

İHA

3. doz aşısını yaptıran sağlık müdürü anne ve babasının aşısını yaptı

Sağlık çalışanları ve risk gurubunda olan 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3 doz aşılarının yapılmaya başlandığı Aksaray’da, kendi aşısını yaptıran Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, anne ve babasının 3. doz aşılarını da kendi elleriyle yaparak vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu.
Korona virüs salgınıyla etkin bir mücadelenin sergilendiği Aksaray’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hükümet Meydanına ve alışveriş merkezlerine kurulan aşı çadırları ile tüm vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için gelen 3. doz aşıların da yapılmasına başlanıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ 3. doz aşısını aşı çadırında yaptırırken, babası Faruk Yeşildağ (77) ve annesi Nuran Yeşildağ’ın (69) 3. doz aşısını da kendi elleriyle yaptı.

“Pandemi sürecini hep beraber bitirelim”
Burada bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Yeşildağ, aşılamaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, “Bakanlığımızın talimatı ile aşı kampanyamız son hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi aile hekimlerimiz de hastanelerimizde aşılarımızı yapmaya devam ediyorduk. Hükümet meydanında aşı merkezlerimizi açtık. Aynı zamanda alış veriş merkezlerinde de aşı merkezleri açtık. Biz sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri için 34. doz aşı gelmişti. Ben, annem, babam ve eşimde aşılarımızı vurunduk. Biz buradan bütün Aksaraylılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen gelsinler, aşılarını vurulsunlar ve bu pandemi sürecini hep beraber bitirelim. Tabi bilim kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın talimatı ile 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarından başlamak üzere 3. doz aşılamaya başladık. Burada hem ortaya çıkan varyantlar var. En son delta varyantı var Hindistan’dan gelen. Biz 3. doz aşılarımızı özellikle sağlık çalışanları ve risk gurubunda olan 50 yaş üzerlerine 3. doz aşılanmasını öneriyoruz ve kendimizde bu aşılarımızı yaptırdık. 3. doz aşılarla beraber oluşan antikor seviyesi yüksekliğiyle bu pandemi sürecini daha iyi atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.
Sağlık Müdürünün babası Faruk Yeşildağ ise, oğlu tarafından 3. doz aşısının yapıldığını belirterek, “Oğlumuz tarafından aşımız vurundu. Sağlık Bakanlığına, tüm çalışan personele teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu. Anne Nuran Yeşildağ ise, “Oğlum ile gurur duyuyorum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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