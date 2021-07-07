Aksaray’da kadınlara yönelik bir aktivite merkezi daha açılıyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in kadınların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacı ile hayata geçirdiği Kadın Aktivite Merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Aksaray Belediyesi, kadınların el becerilerini geliştirmek, spor yapmalarına imkan sağlamak, meslek sahibi edindirmek adına şehrin 6 farklı noktasında bulunan Kadın Aktivite Merkezleri ve AKMEK merkezlerinde hizmet veriyordu. Kadınların yoğun olarak kullandığı merkezlerin sayısını artırmak adına mevcutta var olan merkezlerin işlevini artıran Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni mekanları da hayata geçirdi. Göreve gelmesi ile birlikte Necmiye Sultan Kadın Aktivite Merkezinin açılışını yapan Başkan Dinçer, Aratol Mahallesi Akmek Merkezini de kısa bir süre içerisinde hizmete açtı. Toplumun her kesiminden vatandaşın kendilerini geliştirebilecekleri birçok yapısal projeyi hayata geçiren Başkan Dinçer, son olarak Hassas, Nakkaş, Küçük Bölcek ve çevre mahallelerde oturan hanımların kullanabileceği Nakkaş Kadın Aktivite Merkezinin inşaat çalışmalarını ve iç tefrişatını tamamladı. Aksaray Belediyesi, Fatih Mahallesinde bulunan Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezinde, HamidiyeAlaca Mahallesinde bulunan Kırımlı Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezinde, TOKİ Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Necmiye Hatun Kadın Aktivite merkezinde, Aratol'da ve merkezde bulunan Akmek hizmet binalarında kadınların kendilerini geliştirebilmeleri çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenliyor. Nakkaş Kadın Aktivite Merkezininde açılışının yapılması ile birlikte diğer merkezlerde olduğu gibi kurslar ve etkinlikler düzenlenecek.

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