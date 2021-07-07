Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı

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Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY suç örgütüne üye olmaktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Y.'nin (50) Aksaray’da bir ikamette gizlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin saklandığı ikamete operasyon düzenleyen TEM ekipleri, şahsı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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