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Gizli bölmede 7 bin 550 adet kaçak dolum sigara ele geçirildi

İHA

Gizli bölmede 7 bin 550 adet kaçak dolum sigara ele geçirildi

Aksaray’da kaçak sigara dolumu ve tütün satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, giriş bölümü kanepe ile gizlenmiş bodrum katta 7 bin 550 adet kaçak dolum sigara ve tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında yaptığı araştırmalarda bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon içi düğmeye basıldı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda bir kanepenin altında gizli bir bölme girişi olduğu fark edildi. Kapağı kaldırarak bodruma inen polis ekipleri, burada gizlenmiş 51 bin adet boş makaron, 7 bin 550 adet kaçak dolum sigara, 2 adet kompresör, 3 adet pres makinesi ile bir miktar tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi M.D. (56) hakkında adli işlem yapılırken, emniyetten yapılan açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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