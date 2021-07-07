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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşin cesedi başında yürekleri dağlayan feryat

İHA

Kardeşin cesedi başında yürekleri dağlayan feryat

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alıp olay yerine gelen sürücünün ağabeyi “Bu acıya nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu konutlardan ilçe merkezi istikametine motosikleti ile seyreden 24 yaşındaki Kadir Uğur, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direğine kafasını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirlerken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.
Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün ağabeyi Celil Uğur (28) kardeşinin cesedi başında ağıtlar yaktı. Ağlayan Celil Uğur, “Bu acıya nasıl dayanacağım” diye feryat etti. Ağabeyin feryadı herkesin yüreğini dağladı. Savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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