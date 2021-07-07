Bisiklet ve elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde elektrik direği ve bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Uğur (24), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. Kadir Uğur yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önce kaldırım kenarında duran bisiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Kadir Uğur yola savruldu. Başını elektrik direğine çarpan Uğur, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uğur´un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Kadir Uğur´un kask takmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Sultanhanı Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-07 18:02:28
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