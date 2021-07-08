Bakan Karaismailoğlu’dan Aksaray’ın ulaşım projelerine tam destek

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray’ın ulaşımını ilgilendiren konuları aktarmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Şehre ulaşım alanında yeni yatırımlar kazandırmak ve vatandaşların beklentilerini karşılamak adına geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında birtakım ziyaretler yapılmıştı. Bu ziyaretlerde şehrin genelinde bulunan karayolları ağındaki yolların durumu ile karayolları ağına alınması gereken yollar, şehir girişçıkışının düzenlenmesine yönelik yapılan projeler ve ilçe bağlantı yollarının yapılması konuları masaya yatırılırken, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Bakan Karaismailoğlu’na yaptıkları bu ziyarette de üzerinde çalışılan ulaşım konularında gelinen son noktalar değerlendirildi.

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettik. Şehrimizi geliştirecek, büyütecek ve vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacak birçok konuyu görüştük. Şehrimizin ulaşımını ilgilendiren konularını geçtiğimiz günlerde yaptığımız bazı ziyaretlerde dile getirmiştik ve üzerinde çalışmalara başlamıştık. Bugün yaptığımız ziyaret ile de Bakanımızla şehrimizin ulaşımı noktasında yürütülen çalışmaların istişaresini gerçekleştirdik. Bakanımızdan şehrimizin geleceğini ilgilendiren çalışmaların yapılması noktasında yeni projelerin sözünü aldık. İlgi ve alakalarından dolayı Sayın Bakanımıza ve Milletvekilimize teşekkür ediyorum” dedi.

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