Önüne aniden araç çıkan servis minibüsü devrildi

Aksaray'da önüne aniden araç çıkınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü kaldırıma devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi E90 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden Erhan K. (34) idaresindeki 68 S 0022 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, bir başka aracın aniden önüne çıkması ile kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her ihtimale karşı gelen sağlık ve itfaiye ekipleri olumsuzluk bulunmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.

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