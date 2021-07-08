Aksaray'da hırsızlık operasoyonu: 7 tutuklama

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Aksaray’da 19 ayrı hırsızlık olayına yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yağma, evden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olaylarına yönelik çalışma başlattı. 19 ayrı olay kapsamında araştırma ve inceleme yapan polis ekipleri, tespit edilen 12 şahsı yakalamk içni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Asayiş ekipleri, düzenledikleri operasyonda, A.S.U. (23), İ.Ç. (27), Ş.K. (73), M.D. (47), R.D. (22), B.D. (26), M.E. (26), F.A. (42), S.Ş. (25), İ.T. (28), H.K. (18) ve B.T. (17) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.U., İ.Ç., B.D., M.E., F.A., S.Ş., ve İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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