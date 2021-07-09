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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

81 yaşındaki Hacer nineye sağlık ekipleri aşıyı evinde yaptı

İHA

81 yaşındaki Hacer nineye sağlık ekipleri aşıyı evinde yaptı

Aksaray'da köydeki evinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Hacer Yeşilyurt'a Covid19 aşısı evine kadar gelen mobil aşı ekipleri tarafından yapıldı.
Aksaray'ın merkeze bağlı Hanobası köyünde müstakil evinde yalnız yaşayan Hacer Yeşilyurt (81), 2 ay önce Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Merkezi'ne gelerek Covid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. İkinci doz aşısı gelen Hacer nine hastaneye gidecek imkanı olmayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibi hazırlıklarını tamamlayarak köye hareket etti. 1 doktor ve 2 hemşire, merkeze bağlı Hanobası köyüne gelerek Hacer nineyi evinde ziyaret etti. Hacer ninenin sıcak karşılamasına karşılık sağlıkçılar Hacer nineyle uzun süre sohbet etti. Dr. Ahmet Kula, Hemşire Nesil Yağmur Ökten ve Hemşire Elif Yılmaz, Hacer ninenin aşısını da yaptı.

Sağlıkçılara duayla teşekkür etti
Evine kadar gelen sağlık görevlilerine teşekkür eden Hacer Yeşilyurt, “Allah razı olsun, Aksaray'dan geldiler aşımı yaptılar. Hanobası köyüne Aksaray'dan geldiler. Allah razı olsun. Anaları babaları nur içinde olsunlar" diye dua etti.
Hacer ninenin oğlu Mehmet Yeşilyurt da sağlıkçılara teşekkür ederek, "Sağ olsunlar Aksaray'dan buraya kadar geldiler. Annemin aşısını tamamladılar. Sağlık Bakanlığımıza, devletimize teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Aşının ardından Hacer nine el sallayarak sağlıkçıları yolcu etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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