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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Jandarmadan bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

İHA

Aksaray Jandarmadan bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram öncesi helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlallerini havadan belirledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek kazaların en az seviyeye indirilmesi, vatandaşın mal ve can kaybının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir ulaşımın sağlanması amacıyla yollardaki denetimlerini en üst seviyeye çıkaran Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde hem karayollarında hem de ilçe, belde ve köy yollarında denetimlerini sıkılaştırdı. Kent genelinde yapılan tüm uygulama ve denetimleri helikopter destekli havadan kontrolle gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücülerin kural ihlallerini havadan tespit ediyor. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılması, şerit ihlalleri, hatalı sollama, yollarda duraklama gibi birçok kural ihlalini helikopterle belirleyen jandarma ekipleri kural ihlali yapan araçların plakalarını uygulama noktalarındaki trafik ve asayiş ekiplerine bildiriyor.
Jandarmadan yapılan açıklamada, “Etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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