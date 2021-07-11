Aksaray’da iş makinesinden düşen işçi yaralandı

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Aksaray’da yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin üzerinden düşen işçi yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında görevli Cuma K. (29) çalıştığı iş makinesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kafasından ve kolundan yaralanan arkadaşını gören diğer görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Cuma K., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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