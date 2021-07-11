Kazadan kaçarken kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da refüje devrilen kamyonete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif tiraci araç devrildi. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Kayseri'ye düğün malzemesi taşıyan Mehmet Bozkurt (37) yönetimindeki 38 KT 074 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje devrildi, kasada yüklü malzemeler de etrafa saçıldı.

Bu sırada, kamyonetin arkasından gelen Baddal Demir (40), yönetimindeki 58 AAJ 931 plakalı hafif ticari araçla, kaza yapan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç da refüje devrildi. Kazalarda kamyonet sürücüsü Mehmet Bozkurt ve yanındaki Nuri Arslan Temur (35) ile hafif ticari araçtaki Firdevs Demir (36), Hüsne Demir (53), Masal Demir (5) ve Toprak Dörtyol (11) yaralandı. Sürücü Baddal Demir ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı olan 2'si çocuk 6 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bozkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-07-11 13:04:02



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