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(ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı

DHA

(ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı


Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY / DHA -  ESKİŞEHİR'de Gençlik Spor Kulübü'nde amatör voleybol oynayan ve milli takım kampına katılacakken traktörden, toprak eleme makinesinin içine düşerek sol bacağı kopan Barış Şimşek (17), voleyboldan yine de vazgeçmedi. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na seçilip Aksaray'daki kampta terk döken Şimşek, ''Yaşadığım kaza psikolojik olarak beni kötü bir duruma sokmadı. Eve kapanarak kendime negatif duygular yaşatmadım. Pozitif bir çocuğum. Allah beni para voleybol takımına yönlendirdi. Artık sportif anlamda burada yoluma devam edeceğim. Engelleri aşmak benim için bir vazife'' dedi. 
5 yıldır voleybol oynayan Barış Şimşek, yaklaşık 5 ay önce çiftçi olan ailesine yardım etmek için köye gitti. Şimşek, eniştesinin kullandığı traktörden toprak eleme makinesinin içine düşüp, sol bacağını kaptırdı. Tedavi altına alınan Şimşek'in kopan bacağı yerine dikilemedi. O dönemlerde milli takım kampına katılmak için gün sayarken talihsizlik yaşayan Şimşek, kopan bacağına rağmen voleybolu bırakmadı. Şimşek, bedensel engelli sporcuların yer aldığı Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na katıldı.
'KENDİMİ SPORA  ADADIM'
Ay-Yıldızlıların Aksaray'daki kamp çalışmalarında yer alan Şimşek, yaşadığı olayın ardından hayata küsmeyip, voleybolla yeniden ayakta durduğunu belirtti. 
Şimşek şunları söyledi:
''Kaza geçirmeden önce korana süreci olmasaydı, Ankara´da voleybol milli kampına katılacaktım. Virüs dolayısıyla köye vakit geçirmeye ve çalışmaya gittim. Bir kaza sonucunda toprak eleme makinesine ayağımı kaptırdım. Yaşadığım kaza psikolojik olarak beni kötü bir duruma sokmadı. Eve kapanarak kendime negatif duygular yaşatmadım. Pozitif bir çocuğum. Allah beni para voleybol takımına yönlendirdi. Artık sportif anlamda burada yoluma devam edeceğim. Engelleri aşmak benim için bir vazife. Sporla zaten ilgileniyordum ve 5 yıllık bir voleybol geçmişim vardı. Ailem benimle gurur duyuyor. Kendimi tamamen spora adadım.''
'ENGELLİLER İSTEDİKLERİ HER SPORU YAPABİLİR'
Engelli bireylerin de birçok sporda başarılı olabileceğini ifade eden Şimşek, ''Engelli olduğum için birçok kapı açık; üniversite okuyabilirim, yurt dışına gidebilirim. Bazı içine kapanan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İçinize kapanmayın, bir sosyal aktiviteniz ya da sportif bir faaliyetiniz olsun. Sporla engelleri aşabilirsiniz. Birçok engelli basketbol oynuyor, fitness yapıyor. Ben kampta olmasam muhakkak başka bir işle uğraşırdım. İçinize kapandığınız zaman susabilirsiniz; ama hayat devam ediyor. Spor dalında engelli olmak aslında bir avantaj, bu avantajı milli bir sporcu olarak yaşamak da çok güzel'' diye konuştu.  
Oturarak Voleybol Milli Takımları Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ise "Barış, bizim tamamen isteyip de bulamayacağımız bir sporcu. Ben her zaman şuna inanıyorum, bir insanın kaderi ne olursa olsun, bir şeyi azimle isterse, kaderindeki o olguyu çok üst noktalara getirebilir. Bunlardan birisi de Barış. Maalesef şanssız bir kaza geçirmiş. Voleybolcu olmak isterken, kaza sonrası sporu bırakmama kararı almış, çok da iyi etmiş. Kendisi takımımızın en küçük oyuncusu. İnanılmaz eğlenceli, fantastik ve takımımızın şu an neşe kaynağı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barış Şimşek´in milli takımda idman yaparken görüntüsü
Barış Şimşek'in açıklaması
Başantrenör Yusuf Kenan Kök´ün açıklaması
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-13 10:15:30

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