Türkiye’de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

İHA

Türkiye’de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

Doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma, kaza, yangın ve benzeri olaylarda yardıma muhtaç insanların her daim yanında olan Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, gönüllülük sistemi ile gücüne güç katıyor.
Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifika ve kimlik kartlarını vermek için Aksaray’a gelen AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, AFAD gönüllülerinin her alanda ciddi katkıları olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi. AFAD gönüllülük sisteminin 2019 yılının Temmuz ayında İçişleri Bakanı tarafından resmi tanıtımının yapıldığını belirten Can, “O günde bu güne 2 senelik bir dönemi geride bıraktı. Bu 2 senelik dönem içerisinde vatandaşlarımızın teveccühü ile birlikte şu an Türkiye genelinde 320 bin AFAD gönüllüsüne ulaştık. Biz bunlara temel AFAD gönüllüsü diyoruz. Başlangıç noktasında online derslerine başlıyorlar. AFAD gönüllülerimiz asgari düzeyde deprem öncesinde, sırasında ve sorasıda neler yapması gerektiğini kendisi ve çevresindeki ailesi, sevdikleri için öğrenmeleri gerekiyor. Bu manada temel AFAD gönüllüsü olarak bizim bu programımıza dahil olmaları çok önem arz ediyor. Bugün burada Aksaray’da 40 tane destek AFAD gönüllüsü arkadaşımız programları tamamladıkları içi kimlik kartlarını teslim ettik. Hepsi çok güzel, arama kurtarma, ilk yardım eğitimlerini, yangınla mücadele eğitimlerini ve insani yardım sosyal dediğimiz eğitimleri saha eğitimleri olarak tamamladılar. Bizim profesyonel ekiplerimizle birlikte yol yürüyebilecek, onlarla beraber çalışma yapabilecek noktaya geldiler. Bu aşamada da biz onlara kimlik kartlarını takdim ettik bugün. Aksaray’ımız için de çok mutlu olduk” dedi.

“AFAD gönüllülerimizin çok büyük yardımları oldu”
Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen ise AFAD gönüllülerinin çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Destek AFAD gönüllüleri sistemi başkanlığımızın başlattığı bir proje. Dolayısı ile özellikle arama kurtarma anlamında destek AFAD gönüllülerimizin desteğine ihtiyacımız var. Biz Aksaray olarak 2000 yılından beri gönüllülük sistemiyle çalışıyoruz. Şu anda toplam 47 tane AFAD gönüllümüz vardı. Başkanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında ilimizde de kayıtlar başladı. Şu an bin 197 adet kaydımız var. Onlardan eğitimlerini alan 92 tane destek AFAD gönüllümüzün 43 tanesinin alan eğitimlerini tamamladık ve onların kimliklerini veriyoruz. Gönüllülük çok önemli. Özellikle şu pandemi döneminde biz gönüllülerimizin ne kadar önemli bir kurum olduğunu, ne kadar önemli bir yapı olduğunu gördük. Çünkü biz pandemi döneminde destek AFAD gönüllülerimizden azami derecede faydalandık, destek aldık. Hem arama kurtarma alanında, hem Covid19 salgınıyla mücadelede görev aldı arkadaşlarımız. Yoğun görev aldılar. Nöbet sistemine dahil edildiler. Dolayısı ile bize çok büyük yardımları oldu. Bu yardımlar bizim için çok kıymetli. Bundan sonra da gönüllülük sistemini artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından eğitimleri tamamlanan 43 AFAD gönüllüsüne sertifikaları ve kimlik kartları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ayağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı /Ek ...
(ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı ...
(ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bacağını kaybetti ama voleyboldan kopmadı
Kazada şoka giren yaralı kardeşleri el ele tutuşturup sakinleştirdi Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç müstakil evin bahçesine düşerken, bahçede oturan aileye çarpmaya ramak kala durdu
YEREL HABERLER Kazada şoka giren yaralı kardeşleri el ele tutuşturup ...
Kazadan kaçarken kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı
YEREL HABERLER Kazadan kaçarken kaza yaptı: 2'si çocuk, 6 yaralı
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi Jandarma ekiplerini durdurarak oğluyla 90 gündür görüşemediğini söyleyen gözü yaşlı anne, jandarma ekiplerinin yardımıyla oğluyla görüntülü görüşüp hasret giderdi
YEREL HABERLER Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran ...
Aksaray’da iş makinesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray’da iş makinesinden düşen işçi yaralandı