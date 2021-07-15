Şehit amcasının mezarını ziyaret eden minik Öykü duygulandırdı Aksaray’da şehitleri anma programı

Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende şehitler il protokolü ve ailelerinin katılımıyla şehitlikte anıldı.

Aksaray Şehitliğinde Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer’in çelenk sunumu ile saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Önder Güzel ve tüm şehitler yakınlarının da katılımıyla mezarı başında anıldı. Kur’anı kerim tilaveti ve dua edilen törende Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Şehit Önder Güzel’in eşi ve çocuklarıyla birlikte kabrine karanfil bıraktı. Aileye baş sağlığında bulunan heyet mezarı başında dua ederek ayrıldı.

Dedesi ve babası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Aksaray Şehitliğini ziyarete gelen 6 yaşındaki Öykü Telli, 1972 yılında şehit olan amcası Ahmet Lütfi Telli’nin şehitlikte bulunan isimliğinin başında dua ederek şehit isimliklerine karanfil bıraktı. Giydiği askeri kıyafetle dedesinin elinden aldığı karanfilleri dağıtan küçük Öykü amcasının isimliğine selam verdikten sonra asker selamı vererek duygulandırdı. Törenin ardından küçük Öykü dedesi ve babasının elinden tutarak Aksaray Şehitliğinden ayrıldı.

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