Şehit Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel, mezarı başında anıldı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DARBE girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, memleketi Aksaray'da mezarı başında anıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında, Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende, darbe girişiminde Gölbaşı'nda bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de mezarı başında anıldı. Törene katılan şehidin eşi Yeşim Güzel ve kızları Gülşen, Deniz, Elif Güzel de dua etti. Protokol üyeleri, daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-07-15 13:39:10



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