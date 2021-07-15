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Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi

İHA

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi.

Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi.
Aksaray Valiliği öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından Ulu Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip şehitler için mevlit okutuldu. Ulu Cami İmamHatipleri tarafından okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin ruhu için dualar edildi. İl Müftülüğü tarafından organize edilen hatim programı nedeniyle hatimini tamamlayan İmamHatipler Vali Hamza Aydoğdu ve vatandaşlar eşliğinde hatim duası yaptı. Salavatlar eşliğinde hatim duasını bitiren vatandaşlar camiden ayrıldı.
Vali Hamza Aydoğdu, Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz darbe girişimini geri püskürttük diyerek, "Bugün 15 Temmuz'un 5.yılında Aksaray'da sabah şehitliğimize gittik. Şehitlerimize saygı duyduk ruhlarına Fatiha okuduk. Sonrasında Aksaray'ımızın sembol camilerinden Ulu Camisi'nde de şehitlerimizin ruhuna mevlitler okuduk. Böyle bir günde söylenecek sözler çoktur elbet ama benim söylemek istediğim kısa bir şey var oda şudur; bu millet hiçbir zaman haine, satılmışa geçiş vermemiştir. 15 Temmuz'da da vermedi Kurtuluş Savaşında da vermedi. Çanakkale'de de vermedi. Bizim bu günlere yad ederken de aynı zamanda nesilden nesile de aktarmamız gerekiyor. Bu aktarmayı doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu günleri de unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Bizler hepimiz şahıs olarak geçiciyiz Türkiye Cumhuriyeti devleri ilelebet yaşayacaktır. İnşallah bu vesile ile de Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah devletimiz her zaman yaşasın al bayrağın altında huzurlu bir şekilde hep birlikte yaşayalım" dedi.

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