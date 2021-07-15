Aksaray'da 15 Temmuz Meydanında toplandı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi 15 Temmuz Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz hain darbe girişimin 5'nci yılında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da tören düzenlendi. 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti, ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz´a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Kur´an-ı Kerim'in okunmasının ardından tüm şehitlere dua edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Aksaray Şehitliğinden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı, Vali Hamza Aydoğdu'ya teslim edildi. Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, ''Bu tür programlarla şehitlerimizi anıyoruz. Bugün ve gelecekte de vatandaşlarımıza bu yaşananları anlatmamız gerekiyor. Milletleri millet yapan kültür ve medeniyetleridir. Onun için biz kültürümüzü, medeniyetlerimizi, tarihimizi ve nasıl bir toprak parçasında yaşadığımızı vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor." dedi.

Tören kapsamındaki etkinlikler sabah saatlerine kadar devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-07-15 22:21:01



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