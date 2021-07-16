Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama

Aksaray’da çocukların korunmasına yönelik uygulama ve denetimler yapan çocuk polisleri kent genelinde hem çocukların gidebileceği yerleri denetliyor, hem de çocukları durdurarak kontrolden geçiriyor.

Aksaray’da çocukların korunmasına yönelik uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kent genelinde çocuklara yönelik denetimler ve uygulamalar yapıyor. Çocukların gidebileceği yerlere, iş yerlerini denetleyen çocuk polisleri sokakta gördüğü çocukları da durdurarak kontrolden geçiriyor. Özellikle bayram öncesi yaşanan yoğunlukta herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için adeta tetikte olan çocuk polisleri şehir merkezi başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada uygulama ve denetimler gerçekleştiriyor. Çocukların kötü alışkanlıklara özenmemesi için de tekel büfeleri ve bakkalları sigara, alkol, çakmak gazı gibi satışlara yönelik uyaran çocuk polisleri, aksi takdirde cezasının çok ağır olduğu hususunu hatırlattı.

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