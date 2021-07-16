Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Aksaray’da bayram öncesi geniş güvenlik önlemleriyle ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma asayiş ve trafik ekipleri yaptığı uygulamalarla hem denetliyor hem de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kuralları, ihlaller ve kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirler içeren broşürler vererek bilgilendiriyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan kazaların önlenmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak ilçe, belde ve köy yollarında görev alan İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri günün her saati uygulama ve denetim yapıyor. Tüm araçların durdurulduğu ve kontrol edildiği uygulamalarda sürücüler, araçta bulunan yolcular sorgulanırken, araç plakası da sorgudan geçiriliyor. Bayram öncesi trafiğin yoğunluğu anlatılan sürücülere jandarma ekipleri tarafından kural ihlalleri, kazaya neden olan etkenler ve güvenli sürüş içerikli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca jandarma ekipleri vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını da kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.