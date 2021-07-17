Aksaray'da zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

DHA

Aksaray'da zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 4 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova beldesi yolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. Almanya'dan geldiği memleketi Aksaray'da ailesiyle yemeğe gitmek için yola çıkan Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut´un (20) kullandığı 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı. Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki idaresindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut´un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) ve diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve yanındaki Ahmet Asal (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Çomuk ile Hüseyin Bildirici de kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
TIP FAKÜLTESİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKMIŞ  
Kazada yaşamını yitirenlerden tıp fakültesinden mezun olan Hüseyin Bildirici'nin yakın zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nde göreve başlamayı planladığı öğrenildi. Ali İhsan Çomuk, eşi Elmas Çomuk ile Gönül Bildirici ve Hüseyin Bildirici'nin cenazelerinin bugün Yeşilova beldesinde defnedileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-17 11:15:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 ...
Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda ...
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
YEREL HABERLER Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
Aksaray’da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama
YEREL HABERLER Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik ...
Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Aksaray'da Kızılay şehitlerin ruhu için yemek dağıttı
YEREL HABERLER Aksaray'da Kızılay şehitlerin ruhu için yemek dağıttı
Aksaray'da 15 Temmuz Meydanında toplandı
YEREL HABERLER Aksaray'da 15 Temmuz Meydanında toplandı
Aksaray’da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
YEREL HABERLER Aksaray’da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi
YEREL HABERLER Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası ...
Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek için yetmedi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz: “Pandemi döneminde insan hareketliliğinin azalması flamingo nüfusunu artırdı” "Çiftçilerin yaptığı sulama ile ölümlerin doğrudan veya dolaylı ilişkisi yok”
YEREL HABERLER Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek ...
Şehit Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel, ...
Şehit amcasının mezarını ziyaret eden minik Öykü duygulandırdı Aksaray’da şehitleri anma programı
YEREL HABERLER Şehit amcasının mezarını ziyaret eden minik Öykü ...
Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı