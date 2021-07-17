Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu

İHA

Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu

Aksaray’da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu. Ailesinin rızası da olmadan kaşlarına makine ile işlem yapılan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Gizem K. internette bir güzellik merkezinin reklam yüzü mankenlik ilanını gördü. Bunun üzerine reklam yüzü olmak için güzellik merkezine gitti. Burada yaptığı görüşmelerde kendisine ücretsiz makyaj uygulamalı mankenlik teklif edilen genç kız teklifi kabul etti. Yaşı reşit olmayan kız çocuğu ailesinden izin bile alınmadan işlemlere tabi tutulurken, genç kız kirpik uzatma işlemi istemesine rağmen iddiaya göre kaşlarına dövme yöntemi ile şekil verildi. İşlemin ardından eve giden genç kızın işlemden 1 gün sonra yüzü tamamen şişerken, görme kaybı yaşamaya başladı. Gittiği güzellik merkezini arayarak bilgi alan genç kız bu kez yaptırdığı işlemi sildirmek istedi. Tekrar güzellik merkezine giderek sildirme işlemi yapılan genç kızın yüzü reaksiyon göstererek enfeksiyon kaptı. İkinci gün tekrar güzellik merkezine giden genç kız güzellik merkezi işletmecileri tarafından yapılacak bir şeyin olmadığının söylenmesi üzerine güzellik merkezinden çıktı. Bu sırada kızının güzellik merkezine tekrar gittiğini öğrenen baba Ümit G. (37) güzellik merkezine giderek dışarıda kızının ağladığını gördü. Yüzünün tamamen şiştiğini gören baba durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

"Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum"
Genç kızın hastanedeki tedavisi sürerken yaşadığı olayı anlatarak kandırıldığını söyledi. 16 yaşındaki Gizem K., “Onların internet sitesinde mankenlik çekimlerini gördüm ve gittim. Kabul ettiler beni. ‘Ücret vermeden mankenlik yapacaksın’ dediler ben de kabul ettim. ‘Bir işlem yapacağız sana’ dediler. ‘Ücret karşılığı bize manken olmayacaksın’ dediler. Ben de kabul ettim ve gittim. Mankenliğini yaptım, sonra geldim. ‘Ben lifting yaptırmak istiyorum. Sadece kirpiklerimi lifting yaptırmak istiyorum’ dedim. Bana dediler ki, ‘Gel sana kalıcı kaş yapalım’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. Ama defalarca kez sordum, ‘Dövme değil, değil mi?’ dedim. ‘Ailem buna izin vermez, ben de istemiyorum’ dedim. ‘Evet dövme değil’ dediler. Neyse yaptırdım, şu kaşımın kavisi daha üstteydi. Dedim ki, ‘Ben bunu böyle istemedim, rengi kaşıma uymuyor’ dedim. ‘Gel sileriz’ dediler. Ben de herhalde ilaç veya losyonla silecekler sandım. Sonra beni yatırdılar ve dövme silme makinesi ile sildiler ve bu haldeyim. Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum” şeklinde konuştu.

“Benim çocuğuma yapıldı başkasına yapılmasın”
Baba Ümit G. ise, “Kızımı akşam üzeri, kuaförden çıkarken gördüm. Baktım ağlıyor, ben daha önceden de haberim yok, bizim bilgimiz dahilinde değil. ‘Ne oldu?’ diye sordum. Gözleri epey kan içindeydi, sürekli ağlıyordu. Akşam eve getirdik yattı. Sabah da kalkınca ‘Baba gözlerim görmüyor, bulanık görüyorum’ dedi. Gözlerinin halini görüyorsunuz, şişmiş durumda. Ben aldım hemen kuaföre götürdüm ama oradan ambulans çağırıp buraya getirdik. Bir doktorun olmadığı yerde yapılacak bir işlem değilmiş bu. Buradaki cilt doktoru öyle söyledi. Hali bu çocuğun. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Benim çocuğuma yapıldıysa başkasına yapılmasın” diye konuştu.

“Çocuğumuzu kandırmışlar”
Kızının kandırıldığını ifade eden anne Tuğba G. (37), “Benim çocuğuma demişler ki, ‘Boya yapacağız, o da geçici sileceğiz’ demişler. Çocuğum bana geldi, ‘Anne ben boya yaptıracağım’ dedi. Bir geldi ki kaşları simsiyah. Makine ile içine işlemişler. Dövme gibi işlem yapmışlar. Kesinlikle iznim yok, haberim de yok. Birkaç gün sonra gittiğinde kaşları hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış. Gittiğinde, ‘Anne ben bunu sildireceğim’ dedi. Bezle silecekler zannettik. Makine ile tekrar dele dele silmeye çalışmışlar. Başka bir işlem, enfeksiyon kapmış ve orada doktor yok, benim onayım yok. Çocuğunuzu hiçbir şekilde gönderip yaptırmayın. Çocuğumuzu kandırmışlar” şeklinde konuştu. Genç kız ve ailesi güzellik merkezinde şikayetçi oldu.
Güzellik merkezi yetkilileri ise yapılan işlemin ardından genç kızın yüzünde yaşanan şişmenin normal olduğunu, bir süre sona geçeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Aksaray'da zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 ...
Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda ...
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
YEREL HABERLER Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
Aksaray’da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama
YEREL HABERLER Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik ...
Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Aksaray'da Kızılay şehitlerin ruhu için yemek dağıttı
YEREL HABERLER Aksaray'da Kızılay şehitlerin ruhu için yemek dağıttı
Aksaray'da 15 Temmuz Meydanında toplandı
YEREL HABERLER Aksaray'da 15 Temmuz Meydanında toplandı
Aksaray’da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
YEREL HABERLER Aksaray’da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası edildi
YEREL HABERLER Aksaray'da şehitler için mevlit okutulup, hatim duası ...
Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek için yetmedi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz: “Pandemi döneminde insan hareketliliğinin azalması flamingo nüfusunu artırdı” "Çiftçilerin yaptığı sulama ile ölümlerin doğrudan veya dolaylı ilişkisi yok”
YEREL HABERLER Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek ...
Şehit Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel, ...
Şehit amcasının mezarını ziyaret eden minik Öykü duygulandırdı Aksaray’da şehitleri anma programı
YEREL HABERLER Şehit amcasının mezarını ziyaret eden minik Öykü ...
Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı