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Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

DHA

Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da hafif ticari aracın, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Eşinin öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Oğuz Ün, "Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım" diye gözyaşı döktü.
Kaza, saat 05.30 sıralarında AksarayAdana karayolunun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul´dan Hatay´a giden henüz kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, bayram ziyareti için Tekirdağ´dan Gaziantep´e giden Oğuz Ün yönetimindeki (56) 59 TN 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada Hasan El Seyhalı´nın (30) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün, eşi Cennet (55), çocukları Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.
`VAY BAHTI KARALIM´ DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Cennet Ün de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Oğuz Ün, "Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım. Tekirdağ´dan buraya kadar gel, burada kaza yap" diye uzun süre gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-19 09:56:05

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