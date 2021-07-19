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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu

İHA

Aksaray’da çarşı pazarda Arefe günü yoğunluğu

Kurban Bayramı Arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı pazara akın etti.
Aksaray’da Kurban Bayramı için öncelikle giyim ve diğer ihtiyaç alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, marketlerde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar Arefe gününde çarşıları doldururken özellikle giyim mağazalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Aksaray’da 38 dereceye varan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar alışverişini yaptı. Giyim mağazalarında çalışan elemanlar hızla boşalan rafları doldurdu.
Giyim sektöründe 49 yıldır hizmet veren 62 yaşındaki esnaf Mustafa Köse, "1965 yılından beri bu çarşıdayız. Önce babam daha sonra ben, daha sonra benim oğlum, daha sonra da torunum devam edecek inşallah. Yine bir bayram Arefesindeyiz. Bayramı yaşıyoruz, yaşayacağız. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Ramazan Bayramı da buna dahil. Şimdi inşallah normale binerek işimize gücümüze devam edeceğiz" dedi.
Kent genelinde bayram yoğunluğu halen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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