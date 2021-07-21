Tuz Gölü’nde yürüme turizmi bayramda da sahillerdeki yoğunluğu aratmadı

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, Kurban Bayramı’nda da ziyaretçilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Tuz Gölü’nde ziyaretçiler çıplak ayakla yürüyerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Aksaray, Konya ve Ankara ve sınırında bulunan Tuz Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor. Kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli yabancı turistler, Kurban Bayramı’nda da Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmine katıldı. Eşsiz ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa gezintisi sergileyen Tuz Gölü tatil beldelerinde sahil kenarlarının yoğunluğunu aratmadı. Dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılarken, göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2.5 milyon ton tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, Tuz Gölü bayramda da ziyaretçileri tarafından ilgi gördü. 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü’nde çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, gençler muhteşem doğasıyla Tuz Gölü’nde fotoğraflar çektirdi.

Bayram tatiline giderken Tuz Gölü’nü de görmeden geçmek istemediklerini belirten Emre Özgür (30), “Biz İstanbul’dan geliyoruz. Yaklaşık 56 saattir yoldayız. Tuz Gölü’nü seviyoruz. Eşim buralı. Burayı da görmeden gitmeyelim dedik. Gördüğünüz gibi çok güzel” dedi.

Özkan Adıyaman ise (35), “Tuz Gölü gayet güzel. Yani beğendik. Zaten daha önce de gelmiştik buraya. Ankara’dan Konya’ya geçiyoruz. Böyle bir bayram ziyareti olsun diye geldik” derken, Ahmet Arslan (42) ise, “Eskisi gibi değil, epey bir kirlenmiş, bakımsız olmuş. Ankara’nın kalabalığından kaçmak istedik ve buraya geldik bayramda. Ben eskiden gelmiştim çok güzeldi. Şu an bakıyorum da çevreye epey bir kirletmişler” ifadelerini kullandı.

Mola vermek için durduklarını belirten Zafer Çelik (37) de, “Ankara’dan Adana’ya gidiyoruz. Yol üstünde durup çocuklarla birlikte dinlenip biraz eğlemek istedik, o yüzden geldik buraya. Çok güzel bir manzarası var ama daha çok bakıma ihtiyacı var sanki” şeklinde konuştu.

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