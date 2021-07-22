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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, AksarayAnkara karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Hakan B. (41) idaresindeki 06 PRT 87 plakalı Renault marka otomobil, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Halil A. (55) idaresindeki 34 YT 2719 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlere çarparken, hafif ticari araç ise takla attı. Sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Z.D.B. (13), Zinet A. (49), S.K. (13), F.B. (11) ve Gültaze B. (41) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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