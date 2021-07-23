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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 çocuk yaralı

İHA

Vakaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 çocuk yaralı

Aksaray’da vakaya gide ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bayındırlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi istikametine bir vakaya giden İsa Bayram D. (23) idaresindeki 68 ABF 039 plakalı Ford marka ambulans, kavşakta Mustafa A. yönetimindeki 68 AAL 158 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Bedirhan A. (2), Uhut A. (8) ve Hira Nur A. (10) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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