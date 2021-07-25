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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da bayram tatilinin son günü uygulamalar sıklaştırıldı

İHA

Aksaray'da bayram tatilinin son günü uygulamalar sıklaştırıldı

Aksaray'da bayram tatilinin son gününde trafik ekipleri karayollarında uygulamalarını artırdı.
Aksaray'da Kurban Bayramını il dışında geçiren ve bir ilden başka ile seyahat eden vatandaşların yoğun olarak kullandığı karayollarında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tatilin son gününde uygulamalar sıkı tutuldu. Aksaray Nevşehir karayolu başta olmak üzere, Aksaray'ı çevre illere bağlayan Ankara, Konya ve Adana karayollarında hem radar hem de trafik güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarına yakın mevkilerde konuşlandırılan radar araçlarıyla denetim yapan polis hız limitini aştığı belirlenen araçları uygulama noktasında durdurdu. Yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 50 hız sınırlarını geçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri bayram dönüşünde olan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşlara seyahat ettikleri süre boyunca uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Emniyet kemeri uygulaması yapan trafik ekipleri kural ihlalinde bulunan sürücü ve yolculara cezai işlem uyguladı. Sürücülere trafik güvenliğinin sağlanması açısından yoğunluğun çok olduğu karayollarında araç kullanımları ve hız kontrolleri hakkında uyarılar yapıldı.

Radara yakalanan sürücülere 3 sınırdan cezai işlem uygulandı
Karayollarında belirlenen 3 farklı hız limitini aşan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yüzde 20'lik limit aşımında 4 sürücüye bin 256 lira para cezası kesilirken yüzde 30 ve yüzde 50 hız limitini aşan 9 sürücüye ise 5 bin 868 lira para cezası kesildi. Toplamda 7 bin 124 lira para cezasının kesildiği radar uygulamasında sürücülere hız limitini aşmamaları ve kural ihlalinde bulunmamaları hakkında uyarı yapıldı. Trafik güvenliği ve hızın getirebileceği olumsuzluklar hakkında sürücülere bilgi verilirken, polis ekipleri radar uygulamasında hem büyük araç hem de küçük araçlar üzerinde dikkatli davrandı.

Emniyet kemeri takmayan 8 sürücüye ceza kesildi
Karayolları üzerinde araç kullanırken emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 8 sürücü uygulama noktasında durduruldu. Ehliyet ve araç belgeleri sorgulanan 8 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan toplamda bin 152 lira para cezası uygulandı. Cezai işlemi tamamlanan sürücülere emniyet kemerinin ihlali sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklar hakkında bilgi verildi.

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