ASÜ’de lisansüstü öğrenci alımı başvuruları 22 Ağustos’ta sona erecek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 20212022 EğitimÖğretim Yılında ASÜ'ye doktora ve tezlitezsiz yüksek lisans düzeyinde toplam bin 613 öğrenci alınacağını, başvuru işlemlerinin çevrim içi ortamda sürdüğünü söyledi.

ASÜ’de lisansüstü eğitimlerin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verildiğini kaydeden Şahin, yeni dönemin kontenjanlarına dair bilgiler aktardı. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 890, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 629 ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 94 öğrenci alınacağına dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “Toplamda 159 doktora, 788 tezli yüksek lisans ve 666 tezsiz yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımı yapacağız. Başvurular çevrim içi ortamda başladı ve devam ediyor. Bu süreçte tüm adaylara başarılar diliyoruz” dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bu yıl doktora düzeyinde altı anabilim dalına 55, tezli yüksek lisans düzeyinde 21 anabilim dalına 379, tezsiz yüksek lisans düzeyinde sekiz anabilim dalına 456 öğrenci alacak. Fen Bilimleri Enstitüsü ise doktora düzeyinde 12 anabilim dalına 89, tezli yüksek lisans düzeyinde 16 anabilim dalına 330, tezsiz yüksek lisans düzeyinde iki anabilim dalına 210 öğrenci alımı yapacak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü de doktora düzeyinde bir anabilim dalına 15, tezli yüksek lisans düzeyinde ise sekiz anabilim dalına 79 öğrenci alacak. Lisansüstü eğitim için çevrim içi başvurular 22 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Takvime ve genel hususlara ilişkin detaylı bilgilere ASÜ’nün ve enstitülerin resmi web siteleri üzerinden erişilebiliyor.

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