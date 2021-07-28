Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BAŞKA ARAÇ SIKIŞTIRDI
Aksaray'da, yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 22 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden otobüs şoförü Kerem Özbek'in, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, ''Beni başka bir araç sıkıştırdı ardından direksiyon hakimiyetini kaybettim. Tüm çabalarıma rağmen otobüs kontrolden çıkıp devrildi'' dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-07-28 11:36:19
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