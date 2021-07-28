Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BAŞKA ARAÇ SIKIŞTIRDI

Aksaray'da, yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 22 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden otobüs şoförü Kerem Özbek'in, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, ''Beni başka bir araç sıkıştırdı ardından direksiyon hakimiyetini kaybettim. Tüm çabalarıma rağmen otobüs kontrolden çıkıp devrildi'' dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-07-28 11:36:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.