Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, AksarayAnkara karayolunun 49. kilometresi Hacı Mahmut Uşağı Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü’nü ziyaret ettikten sonra Şereflikoçhisar istikametinden Nevşehir istikametine seyreden Hüseyin G. (42) idaresindeki 50 SF 615 plakalı Lada marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan Melek B. (23) ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Melek B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.