Kiralık evi yanan kadının gözyaşı yürekleri dağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiralık evi yanan kadının gözyaşı yürekleri dağladı

İHA

Kiralık evi yanan kadının gözyaşı yürekleri dağladı

Aksaray'da 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, evinin yandığı haberini kadının gözyaşları yürekleri dağladı.
Yangın, Tacin Mahallesi 1872 Sokak'ta bulunan 6 katlı Hasandağı Sitesinin A Blok 2.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefika Y. (44) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede dairenin büyük bir kısmını sararken, 3.kata sızan dumandan 2 kişi zehirlendi. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. Yangın esnasında dışarıda olan ve komşularından evinin yandığı haberini alan kiracı yabancı uyruklu Şefika Y. dairede kalan önemli eşyalarını itfaiye ekibinin yardımıyla alarak gözyaşları eşliğinde evden çıktı. Kapı önüne geldiğinde ayakta durmakta güçlük çeken kadın dizlerinin üstüne çökerek gözyaşları ile feryat etmesi yürekleri dağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışması yapılırken, 3.katta dumandan etkilenen Ümmühanı Ö. (80) ve Latife Ö. (77) ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartmandaki yangında mahsur kalan yaşlı kadınları, itfaiye ekibi taşıdı
YEREL HABERLER Apartmandaki yangında mahsur kalan yaşlı kadınları, ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 ...
Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye ...
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye duygulandıran fotoğraf kaldı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı; geriye ...
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
YEREL HABERLER Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Aksaray’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Aksaray’a şehit ateşi düştü
Aksaray'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Aksaray'a şehit ateşi düştü
Aksaray'da Kurtuluş Semt Pazarı yenilendi
YEREL HABERLER Aksaray'da Kurtuluş Semt Pazarı yenilendi
ASÜ’de lisansüstü öğrenci alımı başvuruları 22 Ağustos’ta sona erecek
YEREL HABERLER ASÜ’de lisansüstü öğrenci alımı başvuruları 22 ...
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Firari FETÖ/PDY şüphelileri operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ/PDY şüphelileri operasyonla yakalandı