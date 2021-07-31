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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaraylı oto çekiciler bu sefer araç değil yardım taşıdı

İHA

Aksaraylı oto çekiciler bu sefer araç değil yardım taşıdı

Aksaray’da oto kurtarma işi yapan esnaflar aldıkları kararla oto çekiciliğine ara verip Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında mağdur olan vatandaşlara yardım taşımak için toplandı.

Aksaray’da oto kurtarma hizmeti veren esnaflar, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında mağdur olan vatandaşların yarasını sarmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi. Aldıkları kararla işlerine 2 günlük ara veren 9 oto kurtarma firmasında yetkili olan 15 esnaf vatandaşların da desteğiyle hayvanların yiyeceği samandan, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok yardım topladı. Ortak kullanım alanları olan Yedi Emin Deposu'nda bir araya gelen esnaflar, oto kurtarma için kullandıkları çekicilere hem kendi aldıkları hem de vatandaşların getirdikleri yardım malzemelerini yükledi. 3 araç saman balyası, 2 araç hayvan yemi ve 9 araç dolusu temel ihtiyaç ile gıda malzemesi yükleyen esnaflar el birliği ile çalıştı. Vatandaşlardan gelen destekleri de geri çevirmeyen oto kurtarma esnafları vatandaşların araçlarını karşılayarak, getirdikleri ürünleri taşıyıp araçlara yerleştirdi. Yolda oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini alan esnaflar polis ekiplerinin koordinesiyle Aksaray’dan Antalya’ya hareket etti.

Yaraları sarmak için her zaman hazırlar
Esnaf grubunun öncülüğünü yapan Amir Uçkun (33), işlerine 2 günlük ara verdiklerini ve aldıkları kararla bu sefer araç değil yardım taşıdıklarını belirterek, “Bugün biz bir karar aldık. Antalya’da Manavgat ilçesinde yüzde 75’inde bir yangın mevcut, oradaki insanlarımıza, oradaki hayvanlarımıza bir destek amaçlı işimizi bıraktık. Bugün araç değil, ihtiyaç malzemesi taşıyoruz. Bugün Aksaray halkından Allah razı olsun. Kimlere sesimizi gönderdiysek, hiçbirisi bizi boş çevirmedi. Herkesten Allah razı olsun. Burada sadece bir benim değil, Aksaray halkının bütün emeği yer aldı. Allah nasip ederse yolumuz Manavgat, oradaki vatandaşlarımıza oradaki vatandaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var. Bugün orasıysa yarın başka yere gideriz hiç önemli değil, elimizden gelen ne ise yardım etmeye razıyız” dedi.

“Millet olarak birbirimizin arkasındayız”
Türk milletinin el ele verdiğinde her zorluğu aştığını belirten esnaflardan Tahsin Dağdelen (29), “Biz bugün buraya ülkemizde olan bazı yangınlardan dolayı, özellikle Antalya ilimizdeki yangına bir nebzede olsa yara bandı olmak için hep bir araya geldik. Gördüğünüz üzere burada kurtarıcı arkadaşlarla hepimiz el ele verdik. Elimizden geldiğince her zaman olduğu gibi Türk milleti olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Yapacaklarımız da vardır. Şimdilik yaptığımız, yapacaklarımız bunlar. İnşallah Türk milleti olarak hepimiz bir birimizin arkasındayız. İnşallah bu günleri atlatırız. Allah’ım bu günleri bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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